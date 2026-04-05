Москва5 апр Вести.Рост цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта не полностью отражает ситуацию на рынке энергоресурсов, более показательным является график перевозок. Об этом рассказал экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, конфликт на Ближнем Востоке привел к двум важным изменениям на мировых рынках: кризису в мировой экономике и дефициту нефти в целом ряде регионов.

Цены на нефть, выросшие до 109 долларов за баррель, если оценивать по нефти марки Brent, не описывают ситуацию в полном объеме. А график по перевозкам описывает ее во многом, потому что он показывает, что есть нечто большее, чем рост цены, есть дефицит в целом ряде регионов. И этот дефицит становится существенной проблемой. Он вместе с ростом цен приводит к тому, что обнаруживается неэффективность многочисленных экономик, в первую очередь западных. Рост цены выступил своего рода механизмом открытия экономического кризиса отметил Колташов

Он добавил, что шумиха по поводу высоких цен на нефть на Западе слишком велика, мировая экономика видела и цены выше 140 долларов на баррель.

Несколько дней назад главный экономист американского банка JP Morgan Брюс Касман говорил, что блокирование Ормузского пролива в течение еще одного месяца приведет к росту цен на нефть марки Brent до $150 за баррель.