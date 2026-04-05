Москва5 апр Вести.Экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов в интервью ИС "Вести" оценил возможное влияние мирового экономического кризиса на Россию.

Мировой кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, снижением добычи энергоресурсов и блокировкой Ормузского пролива, приводит к повышению цен и дефициту товаров, отметил эксперт.

Очень сильно все зависит от того, какой будет курс рубля. Объективно рубль должен укрепляться из-за повышения сырьевых цен, нефтяных в первую очередь. Но здесь вопрос, как поведет себя руководство Минфина и Центрального банка… И самое главное, будет ли при укреплении рубля у нас сдержана мировая инфляция, потому что мировое повышение цен, оно уже сейчас начинает у нас проскальзывать в виде повышения цен на топливо. Но если рубль будет укрепляться в достаточной степени, то мы можем и не ощутить этого повышения цен считает Колташов

По мнению экономиста, начинающийся кризис – хорошее время для стран, которые стремятся к развитию обрабатывающей промышленности, прежде всего, для стран БРИКС, в том числе для России и Китая.

Эта ситуация, которую президент распорядился исправить, перейти к устойчивому экономическому росту, это надо сделать. А это невозможно сделать, прибегая к этим крайне разорительным для потребителя девальвациям рубля. Настало время укреплять рубль. Укрепляя рубль, давать людям ощущение, что они не беднеют, а наоборот, как минимум защищены от мировой нестабильности сказал эксперт

Ранее председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что изменение мировых логистических маршрутов из-за конфликта на Ближнем Востоке укрепляет сотрудничество России и Китая.