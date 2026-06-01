Москва1 июн Вести.Продолжение ближневосточного конфликта может отразиться на развитых и развивающихся странах, привести к росту цен на энергоресурсы и увеличить риски снижения деловой активности, считают авторы доклада "Мир - 2026: между столкновением и сотрудничеством", подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму деловым изданием "Ведомости" и Фондом "Росконгресс".

В перспективе преобладают риски снижения экономической активности. Более длительный или масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке, усиление геополитической фрагментации, ухудшение ожиданий в отношении производительности технологий ИИ или возобновление торговой напряженности могут значительно ослабить рост и дестабилизировать финансовые рынки отмечает главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, научный руководитель проекта Андрей Клепач

В случае продолжения конфликта нефтяные цены достигнут $100–110/барр., газ подорожает почти до $800 за 1000 куб. м, а темпы роста глобальной экономики, по оценкам МВФ, могут замедлиться до 2,6% или даже опуститься ниже 2% в 2026 г. Согласно оценкам ОЭСР, объем ВВП при таких предпосылках снизится на 0,3% в 2026 г. и на 0,5% в 2027 г, - отмечается в исследовании.

Потери от конфликта несут не только развивающиеся, но и развитые страны. По оценкам МВФ и ОЭСР, в случае быстрого окончания военного конфликта рост мировой экономики может замедлиться до 2,9–3,1% в 2026 г. и 3,0–3,2% в 2027 г. по сравнению с 3,4% по итогам 2025 г.

Экономический рост в мире в конце прошлого 2025 г. и в начале 2026 г. оказался выше ожиданий на фоне снижения торговых барьеров и больших инвестиций в ИИ. Но в последующие месяцы военный конфликт на Ближнем Востоке привел к пересмотру вниз оценок МВФ по росту ВВП многих стран. Ухудшены прогнозы по странам Ближнего Востока (Катар и Иран), еврозоне (Германия и Франция) и Великобритании, причем как на текущий год, так и на следующий.

В случае эскалации ближневосточного конфликта на несколько лет мировая экономика рискует оказаться в рецессии, считают авторы исследования.

Данный доклад - вторая экспертная работа в рамках проекта "Будущее миропорядка: между столкновением и сотрудничеством". Он подготовлен при участии института исследований и экспертизы ВЭБ, Российской академии наук, Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Российского союза промышленников и предпринимателей и других институтов.