Москва29 апр Вести.Конфликт, развернувшийся на Ближнем Востоке, усиливает экономические позиции России и ослабляет западные. На это указал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Заявление было сделано в в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

Это тот конфликт, который на самом деле, с экономической точки зрения, в принципе, только усиливает позиции России, а​​​... позиции Запада только ослабляет сказал он

Дмитриев напомнил, что еще в июне 2025 года предсказывал ситуацию, в которой ближневосточный конфликт приведет к перекрытию Ормузского пролива. Также он спрогнозировал, что цена за баррель нефти превысит 100 долларов, хотя никто в это не верил.

Сейчас мы видим, что этот конфликт произошел, цена за нефть 100 долларов за баррель уже сейчас, сегодня это было 114 долларов за баррель. И вот пример конфликта, который очень сильно повлияет в основном на западные страны подчеркнул он

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ на это Тегеран закрыл Ормузский пролив – ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ). В результате судоходство по этому водному пути было практически остановлено, что привело к дефициту энергоресурсов в ряде стран мира. По мнению гендиректора компании Shell Ваэля Савана, ситуация может частично перенестись на 2027 год.