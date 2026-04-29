Москва29 апрВести.Дефицит энергоресурсов, вызванный напряженностью в Ормузском проливе и кризисом на Ближнем Востоке, может частично перенестись на 2027 год. Таким мнением поделился генеральный директор компании Shell Ваэль Саван.
По его мнению, баланс спроса и предложения в ближайшие месяцы будет оставаться напряженным, а рынки уже сейчас испытывают дефицит.
Речь идет примерно о 900 миллионах баррелей, которые не были добыты за последние пару месяцев и компенсируются за счет запасов, уровень которых снижаетсяцитирует Савана Bloomberg
Он подчеркнул, что возникший кризис демонстрирует необходимость инвестиций во все виды энергетики.
Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что давление на Россию и Исламскую Республику Иран обернулось нефтяным шоком для мира.