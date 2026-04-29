Дефицит энергоресурсов из-за ближневосточного конфликта может коснуться 2027 г.

Дефицит нефти из-за ситуации с Ормузским проливом может затронуть 2027 год Дефицит энергоресурсов из-за ближневосточного конфликта может коснуться 2027 г.

Москва29 апр Вести.Дефицит энергоресурсов, вызванный напряженностью в Ормузском проливе и кризисом на Ближнем Востоке, может частично перенестись на 2027 год. Таким мнением поделился генеральный директор компании Shell Ваэль Саван.

По его мнению, баланс спроса и предложения в ближайшие месяцы будет оставаться напряженным, а рынки уже сейчас испытывают дефицит.

Речь идет примерно о 900 миллионах баррелей, которые не были добыты за последние пару месяцев и компенсируются за счет запасов, уровень которых снижается цитирует Савана Bloomberg

Он подчеркнул, что возникший кризис демонстрирует необходимость инвестиций во все виды энергетики.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что давление на Россию и Исламскую Республику Иран обернулось нефтяным шоком для мира.