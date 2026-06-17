Ирану потребуется немало времени для восстановления добычи нефти Симонов объяснил, сколько нужно времени Ирану для восстановления добычи нефти

Москва17 июн Вести.Иран практически свел к нулю отгрузку нефти, поэтому теперь Исламской Республике потребуется немало времени для восстановления довоенного уровня экспорта. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

Он подчеркнул, что даже после урегулирования ситуации в Ормузском проливе мировой рынок нефти будет дефицитным.

В какой-то момент времени Иран практически свел к нулю нефтеотгрузку. И сейчас он будет ее постепенно восстанавливать. Но это означает, что ему тоже понадобится, в общем-то, немало времени для того, чтобы вывести свой экспорт на довоенный уровень. То есть в моменте сразу Иран свой экспорт до довоенного уровня довести не сможет. Это означает, что все равно какое-то время мировой рынок нефти будет скорее дефицитным, потому что странам залива, не только Ирану, но ему прежде всего, понадобится время для того, чтобы прийти в себя, для того чтобы реанимировать добычу на прежних уровнях рассказал эксперт

Он добавил, что в вопросе судоходства через Ормузский пролив все еще сохраняются высокие риски.

А вот дальше опять же будет вопрос о том, а как, собственно, будет выглядеть судоходство через Ормуз? То есть здесь риски по-прежнему остаются и остаются достаточно высокими заявил Симонов

Ранее Симонов заявил, что страны Персидского залива также не смогут быстро восстановить свою нефтедобычу. Причиной он назвал неопределенность в Ормузском проливе, а также повреждения энергетической инфраструктуры.