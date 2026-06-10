Восстановление поставок нефти в зоне Персидского залива может занять полгода Эксперт Фролов: поставки на Ближнем Востоке восстановятся не раньше 2027 года

Москва10 июн Вести.Восстановление привычного объема поставок нефти и газа из зоны Персидского залива может занять до полугода. И полноценное восстановление можно ожидать к 2027 году, заявил ИС "Вести" заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, от ситуации на Ближнем Востоке зависит и нынешний рост нефтегазовых доходов в России.

Одним из крупнейших налогов в нашей стране является налог на добычу полезных ископаемых на нефть (НДПИ). Он привязан к долларовой цене и учитывает курс рубля к доллару. Рублевая цена нефти оказалась выше предполагавшейся в бюджете, и НДПИ дал больше денег [в бюджет]. Насколько это может быть трендом, зависит от ситуации на Ближнем Востоке и от курса рубля к доллару. При этом окончание конфликта на Ближнем Востоке не означает моментальное восстановление. Никто не дает гарантии, что восстановление добычи пройдет гладко, что конфликт не возобновится, что не возникнут непредвиденные трудности отметил он

Также, уточнил эксперт, неясно, каким странам Ближнего Востока удастся быстрее других восстановить добычу и нарастить ее с учетом текущих квот, которые выше действовавших еще в феврале 2026 года.

Мы можем ожидать, что полноценное восстановление добычи произойдет не раньше начала 2027 года и полноценное восстановление поставок возникнет не раньше начала 2027 года. Но тут важным обстоятельством является уровень спроса. К сожалению, мы можем столкнуться с ситуацией, при которой затягивание кризиса приведет к снижению спроса. Для потребителя в чем-то это будет плюс, поскольку вслед за снижением спроса будут снижаться и цены на энергоносители. Но это большой минус для поставщиков, потому что снижение цен на энергоносители приведет к тому, что в среднесрочной перспективе уровень спроса будет ниже прогнозировавшегося пояснил Фролов

Ранее аналитик Егор Торопов заявил, что ситуация на Ближнем Востоке положительно влияет на российскую экономику благодаря серьезному повышению цен на нефть.