Москва10 маяВести.Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что при сохранении ограничений на судоходство через Ормузский пролив еще на несколько недель мировой нефтяной рынок сможет вернуться к норме не ранее 2027 года.
Глава компании в беседе с журналистами отметил, что даже при немедленном возобновлении торговых потоков потребуется несколько месяцев для восстановления равновесия.
Но если торговля и судоходство останутся ограниченными более чем на несколько недель, мы ожидаем, что перебои с поставками сохранятся, а ситуация на рынке нормализуется только в 2027 годусказал он
Нассер отметил, что Saudi Aramco удалось частично смягчить последствия ближневосточного конфликта за счет стратегического планирования, в том числе прокладки трубопровода "Восток — Запад". Однако глобальные поставки энергии по-прежнему ограничены.
Энергетической отрасли необходимо больше инвестировать в повышение устойчивости, добавил глава компании.
Ранее в Евросоюзе заявили, что миру пришлось столкнуться с самым серьезным энергетическим кризисом в истории. Брюссель также считает, что даже в случае быстрого окончания конфликта США и Ирана, на восстановление мирового энергорынка уйдут годы.