В Saudi Aramco допустили нормализацию нефтяного рынка только в 2027 году

В Саудовской Аравии назвали сроки улучшения ситуации на нефтяном рынке В Saudi Aramco допустили нормализацию нефтяного рынка только в 2027 году

Москва10 мая Вести.Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что при сохранении ограничений на судоходство через Ормузский пролив еще на несколько недель мировой нефтяной рынок сможет вернуться к норме не ранее 2027 года.

Глава компании в беседе с журналистами отметил, что даже при немедленном возобновлении торговых потоков потребуется несколько месяцев для восстановления равновесия.

Но если торговля и судоходство останутся ограниченными более чем на несколько недель, мы ожидаем, что перебои с поставками сохранятся, а ситуация на рынке нормализуется только в 2027 году сказал он

Нассер отметил, что Saudi Aramco удалось частично смягчить последствия ближневосточного конфликта за счет стратегического планирования, в том числе прокладки трубопровода "Восток — Запад". Однако глобальные поставки энергии по-прежнему ограничены.

Энергетической отрасли необходимо больше инвестировать в повышение устойчивости, добавил глава компании.

Ранее в Евросоюзе заявили, что миру пришлось столкнуться с самым серьезным энергетическим кризисом в истории. Брюссель также считает, что даже в случае быстрого окончания конфликта США и Ирана, на восстановление мирового энергорынка уйдут годы.