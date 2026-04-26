Новак заявил, что на восстановление нефтяных цепочек уйдет несколько месяцев Вице-премьер Новак: на восстановление нефтяных цепочек уйдет несколько месяцев

Москва26 апр Вести.Сейчас нефтерынок находится в глубоком кризисе. Такое мнение в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Даже в случае открытия Ормузского пролива потребуется несколько месяцев для восстановления до прежнего уровня, подчеркнул он.

Кризис очень глубокий, очень большое количество баррелей нефти не вышло на рынок за этот период, большое количество кораблей скопилось в Ормузском проливе. Поэтому, конечно, для балансировки, восстановления на прежнем уровне потребуется определенное время. На наш взгляд, это несколько месяцев рассказал Новак

Ранее востоковед Кирилл Семенов заявил, что у Европы нет никаких альтернатив поставкам нефти через Ормузский пролив.