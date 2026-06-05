ОПЕК+ сложно реагировать на ситуацию на рынках из-за сокращения производств Новак: ОПЕК+ сложно реагировать на ситуацию на Ближнем Востоке

Москва5 июн Вести.ОПЕК+ сейчас сложно реагировать на те условия, которые возникли из-за перекрытия Ормузского пролива. Об этом заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, это связано с тем, что страны – члены ОПЕК+ очень сильно сократили свое производство нефти.

Сейчас сложно реагировать организации ОПЕК+, потому что те страны, которые как раз сейчас очень сильно сократили свое производство… И сегодня в условиях перекрытия Ормузского пролива фактически они ограничены в том, чтобы как-то увеличивать объемы производства на рынок. Используется трубопроводная инфраструктура, которая есть у Саудовской Аравии, у Объединенных Арабских Эмиратов, но этого недостаточно, рынок дефицитный. Поэтому с точки зрения взаимодействия мы сейчас достаточно ограничены объяснил Новак

Ранее сообщалось, что стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на фоне нового обмена ударами между Ираном и США. Цена барреля поднялась до более чем 97 долларов. Цена августовских фьючерсов составляла 94,61 доллара за баррель.