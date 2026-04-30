Новак назвал объем недопоставки нефти на рынок из-за кризиса на Ближнем Востоке Новак: из-за кризиса на Ближнем Востоке рынок недополучил 600 млн баррелей нефти

Москва30 апр Вести.В результате кризиса на Ближнем Востоке мировой рынок уже недополучил примерно 600 млн баррелей нефти. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.

Ситуация на Ближнем Востоке, закрытие Ормузского пролива и повреждения на объектах энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива негативно повлияли на поставки нефти, а также на баланс спроса и предложения, указал вице-премьер.

И сегодня мы видим этот дисбаланс, поскольку ежедневно, наверное, около 10-12 млн баррелей в сутки не поставляется на рынки. По нашим подсчетам, уже суммарно за период кризиса 600 млн баррелей примерно. Это достаточно большой объем подчеркнул Новак

Также вице-премьер РФ отметил: даже по окончании нынешнего кризиса на Ближнем Востоке рынок энергоресурсов еще какое-то время будет лихорадить.