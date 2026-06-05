Новак: на восстановление нефтяной отрасли после кризиса в Ормузе уйдет год

Новак рассказал о восстановлении нефтяной отрасли после иранского кризиса Новак: на восстановление нефтяной отрасли после кризиса в Ормузе уйдет год

Москва5 июн Вести.На восстановление нефтяных рынков после перекрытия Ормузского пролива уйдет год. Об этом ИС "Вести" на полях ПМЭФ заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, рынок ежедневно теряет до 12 миллионов баррелей нефти в сутки, что составляет до 10% от общего объема добычи ресурса.

Закрытие Ормузского пролива и повреждение энергетической инфраструктуры в различных странах Персидского залива потребуют не менее нескольких месяцев, а может быть даже и до года для восстановления соответствующих поставок, инфраструктуры, возобновления запасов. сказал Новак

Вице-премьер выразил надежду на то, что ситуация на рынке в скором времени стабилизируется.

Накануне Новак заявил, что мир ждет более сильное замедление экономического роста вследствие продолжения войны на Ближнем Востоке.