Новак: ситуация на рынке нефтепродуктов РФ стабильная, но есть отклонения

Новак назвал ситуацию на рынке нефтепродуктов РФ стабильной Новак: ситуация на рынке нефтепродуктов РФ стабильная, но есть отклонения

Москва5 июн Вести.Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов остается стабильной, хотя отклонения от нормы и есть. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он акцентировал внимание на том, что правительство вместе с соответствующими ведомствами принимают меры для полного обеспечения рынка всеми необходимыми ресурсами, особенно с учетом повышенного сезонного спроса.

Сегодня ситуация стабильная, но при этом есть определенные, скажем так, отклонения сказал Новак

Ранее Новак заявил, что одними из самых значительных рисков для экономики РФ являются нехватка кадров и отставание производительности труда от роста зарплат.