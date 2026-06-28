Москва28 июн Вести.Возможность импорта топлива в Россию рассматривается правительством как один из инструментов для сохранения стабильности на внутреннем рынке. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию с обеспечением горючим.

У нас две ключевые меры, которые сейчас уже реализуются и для которых созданы преференциальные налоговые условия, позволяющие обеспечить экономику. Первая мера — это импорт сказал Новак

По его словам, весь комплекс мер уже применяется, и для них созданы благоприятные налоговые преференции, призванные сделать экономику поставок более эффективной.

Ранее вице-премьер сообщал, что Минэнерго рекомендовало пока не запрещать экспорт дизеля. Также он отметил, что РФ подала заявку в ЕАЭС на продление нулевой экспортной пошлины на бензин.