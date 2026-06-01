СМИ узнали о подготовке новых мер для насыщения внутреннего рынка топлива в РФ РБК: в России готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива

Москва1 июн Вести.Вице-премьер России Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать шаги, направленные на стабилизацию российского внутреннего рынка топлива. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По информации журналистов, среди прочего профильные ведомства должны провести консультации с Белоруссией для увеличения поставок бензина на территорию России.

Кроме того, власти обсуждают возможность увеличить выплаты по импортному демпферу, в том числе на белорусское топливо говорится в публикации

Также, как утверждает издание, Новак попросил Министерство энергетики и Министерство финансов проработать вопрос продления до 30 июня следующего года действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на бензин. Кроме того, еще одной мерой может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. По словам источников РБК, речь идет об обнулении акциза на бензин АИ-95, полученный путем смешения на нефтебазах бензина АИ-92 и октаноповышающих присадок.

Кроме того, рассматривается возможность полного запрета экспорта бензина сроком на два месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям.

Помимо этого, как утверждается, власти могут ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива, за исключением поставок по межправсоглашениям.