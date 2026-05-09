Новак сообщил о подготовке соглашений с нефтяниками о поставках топлива

Москва9 мая Вести.Минэнерго РФ работает над заключением соглашений с нефтяными компаниями по поставкам топлива на внутренний рынок России, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Власти рассчитывают, что эти соглашения будут действовать до конца 2026 года, добавил вице-премьер.

[Соглашения] еще не подписаны, но в процессе. Постановление правительства вышло, утверждающее форму данного соглашения. Сейчас идет работа Минэнерго с компаниями по как раз подписанию объяснил Новак

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что ситуация на топливном рынке России стабильна и не требует дополнительных ограничений сверх тех, что уже начали действовать.