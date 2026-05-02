В Госдуме назвали ситуацию с топливом стабильной перед сезоном высокого спроса В Госдуме исключили необходимость экстренных мер на рынке топлива

Москва2 мая Вести.Ситуация на российском топливном рынке остается стабильной и не требует введения дополнительных ограничений сверх тех, что уже действуют. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, текущих мер по ограничению экспорта достаточно для обеспечения внутреннего спроса.

С учетом приближения сезона повышенного спроса не вижу необходимости во введении экстренных мер, в дополнение к действующему ограничению экспорта, если сохранятся текущие макроэкономические параметры цитирует Станкевича ТАСС

Депутат подчеркнул, что вместо радикальных решений сейчас требуется "аккуратная настройка" рынка, включающая мониторинг запасов и графиков ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).