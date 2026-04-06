Москва6 апрВести.Ситуация на российском топливном рынке достаточно стабильная, а ввод ограничений на экспорт бензина объясняется сезонными факторами. Такое мнение ИС "Вести" озвучил инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.
Ситуация на российском топливном рынке достаточно стабильная. Ввод ограничений на экспорт бензина связан скорее с сезонными факторами. … Но в целом ситуация стабильна, и цены на бензин могут вырасти в этом году примерно на уровень инфляции. То есть какого-то аномального скачка цен на бензин не будет, несмотря на рост мировых цен на нефтьрассказал Суверов
Ранее сообщалось, что правительство России ввело запрет на экспорт бензина из страны до конца июля.