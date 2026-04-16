Эксперт: запрет на экспорт бензина замедлит, но не предотвратит рост цен Эксперт Бахтизин: запрет на экспорт бензина не станет гарантией снижения цен

Москва16 апр Вести.Продление запрета на экспорт бензина, дизеля и другого топлива позволит сгладить ситуацию на внутреннем рынке и притормозить рост цен на бензин. Об этом заявил ИС "Вести" член-корреспондент РАН, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

При этом, по его мнению, данная мера не станет гарантией от подорожания в дальнейшем.

К сожалению, запрет на вывоз - эта мера, с одной стороны, действенная, но не критично действенная. Потому что у нас структура цены во многом - это налоги. Ну, скажем так, некий запрет на вывоз частично может сгладить рост цен, но ни в коем случае не снизить. Скорее, притормозить просто заявил Бахтизин

Он отметил, что у России, в отличие от многих государств, есть "запас прочности" - стране хватает и нефти, и нефтеперерабатывающих заводов.

Заводы, на самом деле, в целом обеспечивают внутренние потребности... В этом плане у нас есть, что называется, запас прочности, потому что своя нефть, ее достаточно много, и мы в этом плане самообеспеченные пояснил Бахтизин

Он считает, что улучшить ситуацию поможет широкое государственное регулирование цен.

Больше половины стоимости бензина - это как раз налоги. Что можно сделать? Демпфер ценовой [поможет] и, конечно, модернизация собственных НПЗ, которая должна быть направлена на применение новых технологий, которые позволят из того же количества нефти получать больше бензина. Но это опять-таки не краткосрочная история, то есть [нужно] несколько лет на то, чтобы эти механизмы были не просто запущены, а показали свою эффективность… [И] тут должна быть [проделана] работа по улучшению логистики, по улучшению нефтепереработки сказал Бахтизин

Ранее правительство РФ ввело временный запрет на экспорт бензина до конца июля.

Тем временем президент Всемирного банка Аджай Банга предупредил, что апрель станет более тяжелым месяцем по сравнению с мартом для глобального рынка нефти на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.