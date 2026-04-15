"Будет сложнее": глава Всемирного банка о ситуации на рынке нефти в апреле Глава Всемирного банка спрогнозировал повышение цен на нефть в апреле

Москва15 апр Вести.Президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга считает, что апрель станет более тяжелым месяцем, чем март касательно мировых цен на нефть на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.

С таким прогнозом он выступил в Вашингтоне на конференции в ходе весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и ВБ.

Я полагаю, что апрель будет более сложным месяцем, чем люди сейчас думают, поскольку вся нефть, которая находилась в море в марте, уже достигла тех мест, куда она должна была прибыть, и в марте через этот [Ормузский] пролив больше ничего не прошло сказал Банга

Он предположил, что апрель "в некотором смысле будет сложнее" с точки зрения рыночных цен на энергоносители, но добавил, что не знает "этого наверняка".

Ранее МВФ, ВБ и Международное энергетическое агентство представили доклад, в котором говорится, что мировые цены на топливо и удобрения после завершения конфликта США, Израиля и Ирана будут оставаться высокими еще длительный период времени из-за серьезного ущерба инфраструктуре.