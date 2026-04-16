Москва16 апр Вести.Глава Минэнерго США Крис Райт и министр внутренних дел США Дуг Бургум призовут руководителей крупнейших нефтегазовых компаний США увеличить объемы бурения и добычи, чтобы стабилизировать цены на нефть, сообщает издание Politico.

Срочное совещание с руководителями компаний созвано на фоне обострения противостояния США с Ираном, отмечает издание.

Белый дом пригласил на разговор гендиректоров Exxon Mobil, Chevron, Occidental Petroleum, Continental Resources и ряда других крупных компаний уточняет Politico

Издание написало, что США возобновили действие санкций в отношении погруженной на танкеры российской нефти.

Между тем президент Всемирного банка (ВБ) Аджай Банга считает, что апрель станет более тяжелым месяцем в контексте мировых цен на нефть, чем март.