Москва13 апр Вести.Главы трех крупных нефтяных компаний США предупредили Белый дом о возможном усугублении энергокризиса на фоне длительной блокады Ираном Ормузского пролива, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточнятся, что предупреждения направлены главе Минэнерго США Крису Райту и американскому министру внутренних дел Дугу Бергуму. Нефтяные гиганты утверждают, что длительная блокада пролива может резко нарушить мировые цепочки поставок топлива.

По данным издания, министр финансов США Скотт Бессент и американский лидер Дональд Трамп обсудили возможные меры Минфина в случае затягивания конфликта на 8-12 недель, а также реакцию рынка на экономические перспективы страны в зависимости от длительности войны. Бессент отметил, что сильнее остальных подорожание энергоносителей скажется на Азии и Европе.

При этом чиновники успокоили глав нефтяных компаний, отметив, что проблемы с Ормузским проливом будут решены в течение нескольких недель, а не месяцев.

Ранее в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что попытки Соединенных Штатов силой взять под контроль Ормузский пролив обречены на неудачу. По его словам, Ормузский пролив и вся критически важная береговая инфраструктура полностью простреливаются иранскими ракетами и беспилотниками.