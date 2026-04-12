Москва12 апр Вести.Страны Североатлантического альянса не помогли Соединенным Штатам обеспечить судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп.

По его словам, США откроют пролив, хотя не пользуется им.

Мы откроем пролив, даже несмотря на то, что сами его не используем, потому что им пользуется много других стран, которые либо напуганы, либо слабы, либо жадничают. Не знаю, в чем дело, но НАТО нам не помогло