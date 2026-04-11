Москва11 апр Вести.Соединенные Штаты начинают процесс расчистки Ормузского пролива от иранских морских мин. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома утверждает, что Иран в настоящий момент "серьезно проигрывает" в конфликте. Он добавил, что единственный "козырь", который остался у Тегерана, – это угроза подрыва на мине в проливе.

Сейчас мы приступаем к расчистке Ормузского пролива в качестве услуги для стран всего мира, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Удивительно, что у них не хватает смелости или воли сделать эту работу самим написал Трамп

Ранее газета The New York Times писала, что Иран не может открыть Ормузский пролив из-за невозможности обнаружить некоторые из установленных мин.

28 февраля на Ближнем Востоке началась война, когда США и Израиль напали на Иран.