NYT: Иран не может обезвредить все свои мины в Ормузском проливе

Москва11 апр Вести.Иран не может открыть Ормузский пролив для увеличения судоходства из-за невозможности обнаружить некоторые из установленных в акватории мин, пишет The New York Times (NYT).

В пятницу через пролив прошли всего два судна. Сотни остальных находятся в ожидании, поскольку их владельцы по-прежнему не решаются на прохождение пролива, говорится в статье.

Иран не может открыть Ормузский пролив для увеличения судоходства, поскольку не может обнаружить все установленные в акватории мины и не обладает возможностью их обезвреживания пишет издание со ссылкой на американских чиновников

Ситуация, по словам чиновников, может усложнить переговоры США и Ирана, запланированные на эти выходные.

Для минирования пролива Иран использовал небольшие суда. По словам американской стороны, минирование носило хаотичный характер, неизвестно, фиксировал ли Иран местоположение каждой мины. При этом даже если местоположение мин все же было зафиксировано, некоторые из них были установлены так, что могли дрейфовать или перемещаться.

Обезвреживание морских мин сложнее, чем их установка. ВС США не обладают "мощными средствами" для разминирования, у Ирана также нет возможности быстро обезвреживать мины – даже те, что он установил сам, отмечает издание.

Ранее в Тегеране заявили, что судам, проходящим через Ормузский пролив, следует координировать свое движение с Военно-морскими силами Ирана из-за подводных мин.

7 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном двустороннем прекращении огня с Ираном.

Ожидается, что 11 апреля в Исламабаде состоятся переговоры американской и иранской сторон.