WSJ: Иран ограничит пропускную способность Ормузского пролива до 10 судов в день

Москва12 апр Вести.Исламская Республика Иран намерена установить лимит, согласно которому не более десяти кораблей в день смогут пройти через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечается, Тегеран будет взимать плату за проход судов, которая доходит до двух миллионов долларов для самых больших супертанкеров.

В рамках соглашения о прекращении огня, заключенного с США в этом месяце, Иран заявил посредникам, что ограничит количество судов, пересекающих [Ормузский] пролив, примерно до десяти в день и будет взимать плату говорится в материале

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Вашингтон откроет Ормузский пролив, хотя не использует его.

Между тем телеканал CNN сообщил, что Иран не изменит статус пролива до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к общему знаменателю для продолжения переговоров.