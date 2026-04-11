Трамп: США не позволят Ирану брать плату за проход судов через Ормузский пролив

Москва11 апр Вести.Президент США Дональд Трамп пообещал не допустить того, чтобы власти Ирана собирали с недружественных Тегерану стран плату за проход судов через Ормузский пролив.

Об этом он заявил во время общения с прессой на военной базе Эндрюс в окрестностях Вашингтона

Нет, мы этого не позволим. Это международные воды сказал Трамп журналистам, его цитирует ТАСС

Глава Белого дома указал, что никто не знает, взимает ли в действительности Иран пошлины с судов в настоящее время. Тем не менее он подчеркнул, что, если Тегеран реально делает это, Вашингтон пресечет сбор средств.

Ранее стало известно, что Исламская Республика хочет взимать пошлины с судоходных компаний за проход груженых нефтяных танкеров через Ормузский пролив.

Сообщения о том, что Иран якобы уже зарабатывает на прохождении судов через водный коридор дошли до американского лидера и вызвали у него огромное недовольство. Трамп призвал немедленно прекратить взимать пошлины за пропуск судов.

По мнению декана факультета экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павла Селезнева, в проливе могут появиться своего рода серая зона или черный рынок, где будут предприниматься попытки договориться о проходе судов по водному маршруту сверх достигнутых соглашений.

Тем временем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что переговоры американской и иранской делегаций пройдут в Исламабаде в субботу, 11 апреля.