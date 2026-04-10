Москва10 апрВести.Переговоры между американской и иранской делегациями запланированы на субботу, 11 апреля, объявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Слова главы правительства приводит Aja News.
В телеобращении к нации, которое также транслировал телеканал CNN, Шариф подчеркнул важность предстоящей встречи.
Это решающий момент. Я прошу всех вас молиться об успехе этих переговоров, чтобы были спасены бесчисленные жизни и мир обрел покойсказал Шариф
Пакистанский премьер подтвердил, что обе делегации прибудут в Исламабад к субботе, и пообещал приложить все усилия для успешного проведения переговоров.
Со стороны Соединенных Штатов в столицу Пакистана вылетел американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Позднее к нему присоединятся спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, который также приходится зятем американскому лидеру Дональду Трампу.
Как передает агентство Bloomberg, иранскую делегацию под руководством главы МИД Аббаса Аракчи и председателя Меджлиса (парламента) Мохаммада Багера Галибафа, ожидают в Исламабаде вечером 10 апреля.
Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что запланированные переговоры не начнутся до тех пор, пока Вашингтон не сдержит свои обещания насчет прекращения израильских атак на Ливан.