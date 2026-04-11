Делегация Ирана во главе с Галибафом прибыла на переговоры с США в Пакистан

Москва11 апр Вести.Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана Исламабад для участия в возможных переговорах с представителями США, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.

В состав делегации вошли ключевые фигуры руководства Исламской Республики: председатель Меджлиса (парламента) страны Мохаммад Багер Галибаф, министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан и управляющий Центральным банком Абдольнасер Хеммати.

Министерство иностранных дел Пакистана подтвердило прибытие иранских делегатов для участия в переговорах с американской стороной.

Высокопоставленная делегация Исламской Республики Иран​​​ ... сегодня прибыла в Исламабад, чтобы принять участие в переговорах (с США – прим. ред.) сказано в комментарии, размещенном в аккаунте ведомства в соцсети X

Отмечается, что встретивший делегацию министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар выразил надежду, что у сторон получится взаимодействовать в конструктивном ключе.

Целью встречи является поиск путей разрешения существующих разногласий и подписание долгосрочного соглашения о прекращении огня.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что консультации сторон должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля.

Со стороны США в столицу Пакистана уже вылетел американский вице-президент Джей Ди Вэнс. К нему присоединятся спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, который также приходится зятем американскому лидеру Дональду Трампу.

Иранское агентство Tasnim сообщило, что запланированные переговоры не начнутся до тех пор, пока Вашингтон не сдержит свои обещания насчет прекращения израильских атак на Ливан.