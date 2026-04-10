Вэнс в пятницу прилетит на переговоры с Ираном в Исламабад

Москва10 апр Вести.Американская делегация во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в пятницу, 10 апреля, вылетит в столицу Пакистана для переговоров с представителями Ирана.

Это следует из предварительного расписания Вэнса. Отмечается, что самолет переговорщиков отправится с авиабазы Эндрюс. Время прибытия в Исламабад пока неизвестно.

Ожидается, что переговоры сторон пройдут в субботу, 11 апреля. В составе американской делегации также будут спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Иран на переговорах представят председатель Меджлиса (парламента) Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф и глава МИД страны Аббас Аракчи.

Между тем источник иранского агентства Tasnim заявил, что Тегеран не приступит к мирным переговорам, пока Вашингтон не выполнит свои обязательства насчет прекращения боевых действий в Ливане, в которых все еще продолжает участвовать Израиль.