Москва21 апр Вести.Иран решил отправить свою делегацию в Пакистан для участия в новом раунде переговоров с США при условии присутствия на встрече вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса. Об этом сообщила журналистка MS NOW Акайла Гарднер в соцсети X.

Переговоры должны пройти во вторник, 21 апреля.

Иранская делегация во главе со [спикером парламента Ирана] Мохаммадом Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи отправится в Исламабад на мирные переговоры во вторник "только" если вице-президент Вэнс будет присутствовать, рассказал дипломат в Тегеране написала Гарднер

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские переговорщики уже направились в столицу Пакистана Исламабад, где планируется провести новую встречу. В состав делегации вошли Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Между тем агентство Tasnim со ссылкой на источник сообщило, что Тегеран оставил без изменений свое решение не участвовать в переговорах с США и не отправлять свою делегацию в Пакистан. По информации издания, для Ирана вопрос блокады Ормузского пролива является одним из серьезных препятствий для переговоров.