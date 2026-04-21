Вэнс не полетит в Исламабад на переговоры с Ираном AP: Вэнс решил отменить визит в Исламабад на переговоры с иранской делегацией

Москва21 апр Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил запланированный визит в столицу Пакистана Исламабад, где, как ожидалось, должен был пройти второй раунд переговоров американских представителей с иранскими переговорщиками.

Об этом сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на представителя администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.

Ранее газета The New York Times распространило полученную от американских чиновников информацию о том, что визит Вэнса в Исламабад был перенесен на неопределенный срок.

Причиной стало отсутствие ответа от Тегерана на предложенные США переговорные позиции. На тот момент поездка американского вице-президента не была отменена окончательно.

При этом присутствие Вэнса на консультациях было одним из условий, объявленных Исламской Республикой.

Однако позднее иранское агентство Tasnim сообщило, что решение Исламской Республики отказаться от участия в переговорах с США является окончательным.