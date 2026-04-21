Москва21 апрВести.Иран отказался от участия в переговорах с США, которые должны были пройти 22 апреля в столице Пакистана Исламабаде, передает агентство Tasnim.
Тегеран официально уведомил о своем решении пакистанскую сторону.
Согласно информации источников агентства, решение иранской стороны не посещать встречу является окончательным.
Отмечается, что в текущих условиях Тегеран "не видит перспектив для возобновления своего участия в консультациях".
Причиной этого называется позиция Соединенных Штатов Америки, которые, по словам источников, препятствуют достижению приемлемого соглашения.
Вечером 21 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар подтвердил, что иранские переговорщики по-прежнему не предоставили ответа по поводу своего участия в переговорах.
Тогда же американский Минфин объявил о расширении санкционных ограничений в отношении Исламской Республики.