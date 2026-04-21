Москва21 апрВести.Иран все еще не подтвердил участие своей делегации в переговорах с представителями США в Исламабаде. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.
На своей странице в социальной сети X он пояснил, что находится в контакте с властями Иранской Республики.
Пакистан приложил искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эти усилия продолжаютсянаписал Тарар
Ранее стало известно, что американцев в Исламабаде будет представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.