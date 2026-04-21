В Пакистане еще не получили согласие Ирана на переговоры с США в Исламабаде

Москва21 апр Вести.Иран все еще не подтвердил участие своей делегации в переговорах с представителями США в Исламабаде. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар.

На своей странице в социальной сети X он пояснил, что находится в контакте с властями Иранской Республики.

Пакистан приложил искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эти усилия продолжаются написал Тарар

Ранее стало известно, что американцев в Исламабаде будет представлять вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.