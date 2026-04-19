Tasnim: Иран пока не принял решение отправить делегацию на переговоры с США

Иран еще не принял решение об отправке делегации на переговоры с США Tasnim: Иран пока не принял решение отправить делегацию на переговоры с США

Москва19 апр Вести.Тегеран пока не принимал решение об отправке делегации на переговоры с США, сообщает иранское агентство Tasnim.

Уточняется, что руководство Ирана требует от США сначала снять морскую блокаду.

Иран пока не принимал решение об отправке переговорной делегации​​​. Переговоров не будет, пока сохраняется морская блокада говорится в сообщении

По информации агентства, сейчас Тегеран и Вашингтон обмениваются сообщениями через пакистанского посредника.

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что морская блокада портов Ирана со стороны США не только представляет собой нарушение режима прекращения огня, но и равносильно военному преступлению.