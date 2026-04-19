Морская блокада иранских портов со стороны США является не только нарушением достигнутого при посредничестве Пакистана режима прекращения огня, но и незаконным, преступным действием, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
Преднамеренное применение коллективного наказания к иранскому населению равносильно военному преступлению и преступлению против человечностинаписал он в соцсети X
Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что в результате американской блокады полностью остановлена торговля Ирана по морю.