Москва3 мая Вести.Соединенные Штаты нарушили международное право, когда захватили иранское судно. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Он подчеркнул, что сам президент США Дональд Трамп охарактеризовал захват иранских судов как "пиратство".

Мировое сообщество, государства-члены и генеральный секретарь ООН должны решительно отвергать любую нормализацию подобных вопиющих нарушений международного права написал Багаи в соцсети X

Ранее американский лидер заявил, что США ведут себя в Ормузском проливе как пираты. Он подчеркнул, что Штаты занимаются "очень выгодным бизнесом".

Между тем портал Axios сообщил, что Тегеран потерял $4,8 млрд из-за американской морской блокады.