Москва9 июл Вести.Иранские власти обвинили США в нарушении пятого пункта меморандума о свободном судоходстве с Ормузском проливе в одностороннем порядке. Агрессивные атаки против Ирана фактически нарушают структуру соглашения, написал представитель иранского МИД Эсмаил Багаи в соцсети X.

Теперь Соединенные Штаты, несмотря на четкое указание пятого пункта этого меморандума - который подчеркивает ответственность Исламской Республики Иран за определение порядка безопасного прохода судов через Ормузский пролив, - бросают вызов этому пункту и фактически нарушают структуру соглашения своими односторонними действиями, а также агрессивными атаками против Ирана сказано в публикации

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты снова ударили по Ирану в ночь на 9 июля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пообещал расширить удары по американским базам на Ближнем Востоке, если Вашингтон снова проявит агрессию.