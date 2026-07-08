МИД Ирана: США нарушили меморандум, отозвав лицензию на сделки с иранской нефтью

Иран назвал отзыв лицензии США на продажу иранской нефти нарушением меморандума МИД Ирана: США нарушили меморандум, отозвав лицензию на сделки с иранской нефтью

Москва8 июл Вести.Иран осуждает решение Минфина США отозвать лицензию на операции с иранской нефтью и предупреждает США о намерении принять меры для защиты своих интересов и нацбезопасности, сообщает МИД Ирана.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило об отзыве выданной в конце июня генеральной лицензии на операции с иранской нефтью. Министерство предписало завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля​​​.

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Действия Минфина США являются грубым нарушением ст. 10 меморандума о взаимопонимании по прекращению военного конфликта, подчеркивает МИД Ирана.

Иран предупреждает США о последствиях нарушения меморандума и предпримет любые действия, которые сочтет необходимыми для защиты своих интересов и национальной безопасности.

Тегеран и Вашингтон подписали 18 июня меморандум, который призван стать первым шагом на пути к завершению войны. Документ, в частности, определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду с иранских портов, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.

Помимо этого, меморандум подразумевает, что США временно снимают запрет на экспорт иранской нефти. Стороны в течение 60 дней должны провести переговоры, чтобы прийти к окончательному соглашению.

Однако в ночь на 8 июля Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале серии авиаударов по Ирану в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе.

Днем ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что неопознанный снаряд поразил танкер, шедший недалеко от побережья Омана, на судне возник пожар.

По сведениям Гостелерадиокомпании Ирана (IRIB), речь идет о катарском танкере Al Rakayyat, который пытался пройти через Ормузский пролив по оманскому маршруту при поддержке кораблей США, но стал целью иранских военных после неоднократных предупреждений.

МИД Катара возложил на Иран ответственность за нападение на катарский СПГ-танкер и потребовал немедленно прекратить атаки на суда.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал эти обвинения неприемлемыми и заявил, что они нарушают принцип добрососедства.

Внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии обвинило Иран в атаке на танкер королевства Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив.

Тем временем иранские СМИ сообщили, что взрывы прогремели в разных частях страны, в том числе в городах Бендер-Аббас и Сирик.

По сведениям телеканала CNN, американские удары по Ирану продолжатся еще в течение некоторого времени.