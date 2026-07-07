У берегов Омана при попадании снаряда в танкер возник пожар

У побережья Омана снаряд поразил танкер У берегов Омана при попадании снаряда в танкер возник пожар

Москва7 июл Вести.Неопознанный снаряд поразил танкер, следовавший в южном направлении, примерно в восьми морских милях от побережья Омана.

Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO)

Согласно данным ведомства, после инцидента на судне начался пожар. Уточняется, что под удар попал левый борт танкера.

В публикации отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

Ранее в Ормузском проливе произошла атака на танкер.