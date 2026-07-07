Москва7 июлВести.Неопознанный снаряд поразил танкер, следовавший в южном направлении, примерно в восьми морских милях от побережья Омана.
Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO)
Согласно данным ведомства, после инцидента на судне начался пожар. Уточняется, что под удар попал левый борт танкера.
В публикации отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.
Ранее в Ормузском проливе произошла атака на танкер.