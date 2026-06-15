У берегов Йемена неизвестные из гранатомета обстреляли танкер UKMTO: моторная лодка у берегов Йемена атаковала танкер гранатометом

Москва15 июн Вести.Британский Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщил об обстреле танкера у побережья Йемена. Заявление опубликовано в соцсети X.

По данным UKMTO, инцидент произошел в 11 морских милях к юго-востоку от города Аден. К судну приблизилась небольшая моторная лодка, на борту которой находились четыре вооруженных человека.

Люди в лодке были вооружены и открыли огонь по судну из реактивного противотанкового гранатомета говорится в публикации

Последствия происшествия не уточняются. UKMTO сообщил, что ведется расследование, и рекомендовал всем судам в этом районе соблюдать повышенную осторожность.

Днем ранее, 15 июня, центр информировал о похожем инциденте в 14 морских милях к югу от йеменского побережья. Там люди на лодке приблизились к контейнеровозу и попытались подняться на его борт.

В последнее время UKMTO фиксирует обострение ситуации с пиратством в Аденском заливе. Как уточняла британская служба, поступает множество сигналов о том, что подозрительные лодки приближаются к коммерческим судам.