Москва23 маяВести.Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об обострении ситуации с пиратством в Аденском заливе. Заявление опубликовано в аккаунте организации в соцсети X.
По данным службы, поступает множество сигналов о том, что подозрительные лодки приближаются к коммерческим судам. Одно из таких плавсредств – крупная лодка с двумя подвесными моторами – было замечено с лестницами и оружием на борту.
Судам, которые проходят через этот район, рекомендуется проявлять осторожность, следовать инструкциям в области морской безопасности и сообщать о любой подозрительной активности UKMTOговорится в публикации
Активность пиратов у берегов Сомали резко снизилась в начале 2020-х годов благодаря регулярному патрулированию международных военно-морских сил. Однако в последнее время, отмечает UKMTO, участились случаи приближения вооруженных групп к торговым судам.
Аденский залив – водный путь, который используется для транспортировки нефти из Персидского залива в Европу. В апреле пираты захватили танкер, загруженный 18,5 тысячами тонн топлива, у побережья Сомали. UKMTO назвали это первым серьезным случаем пиратства с 2011 года.