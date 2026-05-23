Британия предупредила о росте угрозы пиратства у берегов Сомали Британский центр UKMTO предупредил о росте пиратской угрозы в Аденском заливе

Москва23 мая Вести.Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил об обострении ситуации с пиратством в Аденском заливе. Заявление опубликовано в аккаунте организации в соцсети X.

По данным службы, поступает множество сигналов о том, что подозрительные лодки приближаются к коммерческим судам. Одно из таких плавсредств – крупная лодка с двумя подвесными моторами – было замечено с лестницами и оружием на борту.

Судам, которые проходят через этот район, рекомендуется проявлять осторожность, следовать инструкциям в области морской безопасности и сообщать о любой подозрительной активности UKMTO говорится в публикации

Активность пиратов у берегов Сомали резко снизилась в начале 2020-х годов благодаря регулярному патрулированию международных военно-морских сил. Однако в последнее время, отмечает UKMTO, участились случаи приближения вооруженных групп к торговым судам.

Аденский залив – водный путь, который используется для транспортировки нефти из Персидского залива в Европу. В апреле пираты захватили танкер, загруженный 18,5 тысячами тонн топлива, у побережья Сомали. UKMTO назвали это первым серьезным случаем пиратства с 2011 года.