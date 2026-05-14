Москва14 мая Вести.В Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщили о захвате неизвестными лицами торгового судна у берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В Центре заявили, что получили сообщение об инциденте в 38 морских милях (70 километрах) к северо-востоку от Фуджайры.

Сотрудник по безопасности компании сообщил, что судно было захвачено неуполномоченными лицами во время стоянки на якоре и в настоящее время направляется в территориальные воды Ирана сказано в материале

Более подробной информации пока нет. Не уточняется, о каком судне идет речь и кто его захватил.