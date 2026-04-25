Москва25 апр Вести.Недалеко от побережья Сомали неизвестные захватили танкер. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

В настоящее время неизвестные лица переместили судно на расстояние примерно 143 километров к югу в территориальных водах Сомали.

Подробностей инцидента не приводится.

В период с 28 февраля 2026 года по 23 апреля 2026 года Центр получил 36 сообщений о происшествиях, связанных с судами, работающими в Персидском заливе, Ормузском проливе и Оманском заливе, а также в их акваториях.

Ранее на танкере, проходившем под мостом через Панамский канал, произошел взрыв, из-за чего загорелись три бензовоза. В результате инцидента пострадали три человека.