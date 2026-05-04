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UKMTO: инцидент с танкером произошел с танкером у берегов ОАЭ

Неизвестные снаряды попали в танкер у берегов ОАЭ в Оманском заливе UKMTO: инцидент с танкером произошел с танкером у берегов ОАЭ

Москва4 мая Вести.Танкер у берегов ОАЭ в Оманском заливе подвергся попаданию снарядов неизвестного происхождения, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

В соцсети Х ведомство написало, что инцидент произошел в 78 морских милях (около 144 км) к северу от Фуджейры в ОАЭ​​​. Экипаж танкера проинформировал о попадании в судно снарядов "неизвестного происхождения".

Как отметили в UKMTO, пострадавших в результате инцидента нет. Проводится расследование происшествия.

Ранее сообщалось, что танкер в Персидском заливе у берегов Катара был атакован неизвестным снарядом.