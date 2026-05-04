Москва4 маяВести.Танкер у берегов ОАЭ в Оманском заливе подвергся попаданию снарядов неизвестного происхождения, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
В соцсети Х ведомство написало, что инцидент произошел в 78 морских милях (около 144 км) к северу от Фуджейры в ОАЭ. Экипаж танкера проинформировал о попадании в судно снарядов "неизвестного происхождения".
Как отметили в UKMTO, пострадавших в результате инцидента нет. Проводится расследование происшествия.
Ранее сообщалось, что танкер в Персидском заливе у берегов Катара был атакован неизвестным снарядом.