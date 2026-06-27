UKMTO: в Ормузском проливе совершена атака на танкер

В Ормузском проливе совершена атака на танкер UKMTO: в Ормузском проливе совершена атака на танкер

Москва27 июн Вести.В Ормузском проливе атакован танкер. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

UKMTO получил сообщение об инциденте в Ормузском проливе. Капитан танкера сообщил о попадании неизвестного снаряда. Поврежден мостик судна отмечается в сообщении

Уточняется, что члены экипажа не пострадали.

Ранее, 25 июня, тайваньская компания Evergreen Marine сообщила, что ее судно у берегов Омана было поражено "неизвестным объектом" во время движения по маршруту, рекомендованному UKMTO. До этого британский центр сообщал о попадании снаряда в судно – спустя несколько часов после предупреждения Ирана не использовать не одобренные им маршруты.

После сообщения об инциденте Международная морская организация ООН приостановила операцию по сопровождению судов через Ормузский пролив.