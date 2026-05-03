ВМС Британии сообщили об обстреле сухогруза у берегов Ирана

Сухогруз попал под обстрел в Ормузском проливе ВМС Британии сообщили об обстреле сухогруза у берегов Ирана

Москва3 мая Вести.Сухогруз попал под обстрел в Ормузском проливе в 20 километрах от берегов Ирана, информирует на своем сайте Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

Отмечается, что инцидент произошел к западу от иранского города Сирик.

Капитан сухогруза, следовавшего на север, сообщил, что его атаковали несколько небольших судов.

По данным британского центра, все члены экипажа находятся в безопасности, экологического ущерба нет. Принадлежность судна и другие детали не уточняются.

Иран ранее начал взимать сборы с судов за проход Ормузского пролива. В субботу пролив прошел танкер-газовоз, движущийся в Индию.