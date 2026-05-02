Двигающийся в Индию танкер-газовоз успешно преодолел Ормузский пролив Танкер Sarv Shakt с индийским грузом благополучно прошел через Ормузский пролив

Москва2 мая Вести.Танкер-газовоз MT Sarv Shakti под флагом Маршалловых Островов с индийским грузом на борту успешно пересек Ормузский пролив. Об этом сообщает индийское агентство ANI.

По информации агентства, судно MT Sarv Shakti, прибывшее в Персидский залив в феврале, перевозит 46 313 тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ). На его борту находятся 20 членов экипажа, 18 из которых — граждане Индии. 2 мая танкер пересек Ормузский пролив, и ожидается, что 13 мая он прибудет в город Вишакхапатнам (Индия).

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что танкер в субботу попытается пройти через Ормузский пролив, и, если это случится, он станет первым танкером, связанным с Индией, который смог преодолеть пролив с момента введения блокады американской стороной. 13 апреля.