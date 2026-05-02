Bloomberg: направляющийся в Индию танкер пытается пройти через Ормузский пролив

Направляющийся в Индию супертанкер пытается пройти через Ормузский пролив Bloomberg: направляющийся в Индию танкер пытается пройти через Ормузский пролив

Москва2 мая Вести.Супертанкер Sarv Shakti под флагом Маршалловых островов, конечным маршрутом которого указана Индия, пытается пройти Ормузский пролив. Такую информацию распространило агентство Bloomberg, сославшись на данные мониторинговых ресурсов.

Согласно этой информации, на танкере – 45 тысяч тонн сжиженного углеводородного газа.

В материале сказано, что судно идет в северном направлении в сторону иранских островов Ларак и Кешм и в сторону Оманского залива. На судне - экипаж из граждан Индии. Покупателям груза числится индийская государственная компания Indian Oil Corporation.

Уточняется, что танкер прибыл в Персидский залив в последнем месяце зимы. Груз был получен у берегов Дубая. Предполагается, что прохождение Ормузского пролива у танкера может занять 10-14 часов.

Журналисты указали на то, что если танкер сможет пройти Ормузский пролив, то станет первым танкером, связанным с Индией, который смог преодолеть пролив после введения блокады американской стороной.

В конце февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. 13 апреля Соединенные Штаты ввели морскую блокаду Ирана.