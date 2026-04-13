Москва13 апр Вести.Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива по поручению американского президента Дональда Трампа.

Ранее в CENTCOM заявляли, что блокада "всего морского трафика" начнется 13 апреля в 17.00 по московскому времени. Тогда в командовании уточнили, что речь идет о портах в Персидском и Оманском заливах, которые соединяет между собой Ормузский пролив.

О плане устроить блокаду пролива объявлял президент США Дональд Трамп. По его словам, участие в этом намерен принять и ряд других государств.